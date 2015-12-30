الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا ويطرأ إرتفاع آخر في درجات الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية.. و الرياح .. جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 14 - 32/28 بوجه عام .

البحر .. خفيف الى متوسط .. بارتفاع قدم إلى قدمين قرب الساحل ومن اثنين الى ثلاثة وأربعة أقدام في العمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الرابعة و 18 دقيقة ظهرا وأدنى جزر عند الساعة العاشرة و29 دقيقة صباحا .



> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.



> أبوظبي 29 16 85 35 .

> دبي 28 18 85 35 .

> الشارقة 28 14 85 30.

> عجمان 28 14 80 30.

> أم القيوين 28 13 80 30 .

> رأس الخيمة 28 12 80 35 .

> الفجيرة 25 18 80 40.

> العين 30 14 85 25 .

> ليوا 32 13 90 25 .

> الرويس 30 15 85 30 .

> السلع 30 15 85 30.

> دلما 28 16 85 40 .

> طنب الصغرى 26 16 85 35 .

> طنب الكبرى 26 16 85 35 .

> أبوموسى 26 16 85 35.

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