أخبار عاجلة

امرأة تمزق جسد زوجها بمساعدة شقيقها لأنه “بيشك فيها” -
ساويرس يوجه سؤلا هاما لكل من يهاجم الضربة الأمريكية -
الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج​ -
وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم -
ميناء بورسعيد السياحي يضع اللمسات الأخيرة لاستقبال 1280سائحًا..غدًا -
ضبط عامل تحرش بربة منزل في الطريق العام بأسيوط -
بالصور.. أسيوط تحتفل بيوم اليتيم بمشاركة 1000 طفل -
تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف -
رسمياً: مجلس الوزراء يحسم الجدل حول زيادة رواتب الموظفين 30% في يوليو القادم -
بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

البابا تواضروس: نأمل أن يكون البرلمان المقبل ناجحا ويحقق آمال المصريين

Google+ Print
البابا تواضروس: نأمل أن يكون البرلمان المقبل ناجحا ويحقق آمال المصريين البابا تواضروس: نأمل أن يكون البرلمان المقبل ناجحا ويحقق آمال المصريين
قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكراز ة المرقسية: نأمل أن يكون البرلمان المقبل ناجحا يحقق آمال المصريين، وأن يليق باختيار الشعب، مشيرا إلى أن انتهت من بنود خارطة الطريق الثلاث كما وعد الرئيس عبد الفتا ح السيسى.

جاء ذلك خلال العظة الأسبوعية التى ألقاها البابا هذا الأسبوع من كنيسة الأنبا شنودة بمنطقة القبارى غرب الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بحضور عدد من نواب البرلمان بالإسكندرية، منهم حسنى حافظ، وأحمد رشاد عثمان، ومحمد الكورانى، وحسين خاطر، بالإضافة إلى سمير البطيخى، ومحمد عد الفتاح، وراغب ضيف الله وبعض القيادات الأمنية لغرب الإسكندرية، للترحيب بقداسة البابا.

وأضاف البابا تواضروس، أن كل المصريين وضعوا آمالا عريضة على البرلمان القادم، الذى سيرسم حياة مصر، وأشار إلى أنه من خلال مقابلة عدد من أعضاء البرلمان وجد أن الشعب اختار نماذج قوية على درجة من الكفاءة وحب للوطن، وهنأ البابا تواضروس كل الفائزين فى الانتخابات البرلمانية متمنيا لهم عاما جديدا، وأن يلهمهم الله الرؤية الواضحة لخدمة الوطن من خلال البرلمان.

وتحدث البابا خلال العظة عن فضيلة الرجاء فى الله، خاصة ونحن على أعتاب عام جديد، مطالبا الأقباط بالتمسك بالرجاء بالله، فهو معين من ليس له معين، مشيرا إلى أن الرجاء يعطى للإنسان أملا ويبعد عنه التشاؤم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا

وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا

مندوب مصر بمجلس الأمن: التسوية في سوريا ممكنة إذا خلصت النوايا

مندوب مصر بمجلس الأمن: التسوية في سوريا ممكنة إذا خلصت النوايا

قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية

قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية