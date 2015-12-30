البابا تواضروس: نأمل أن يكون البرلمان المقبل ناجحا ويحقق آمال المصريين

قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكراز ة المرقسية: نأمل أن يكون البرلمان المقبل ناجحا يحقق آمال المصريين، وأن يليق باختيار الشعب، مشيرا إلى أن مصر انتهت من بنود خارطة الطريق الثلاث كما وعد الرئيس عبد الفتا ح السيسى.

جاء ذلك خلال العظة الأسبوعية التى ألقاها البابا هذا الأسبوع من كنيسة الأنبا شنودة بمنطقة القبارى غرب الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بحضور عدد من نواب البرلمان بالإسكندرية، منهم حسنى حافظ، وأحمد رشاد عثمان، ومحمد الكورانى، وحسين خاطر، بالإضافة إلى سمير البطيخى، ومحمد عد الفتاح، وراغب ضيف الله وبعض القيادات الأمنية لغرب الإسكندرية، للترحيب بقداسة البابا.

وأضاف البابا تواضروس، أن كل المصريين وضعوا آمالا عريضة على البرلمان القادم، الذى سيرسم حياة مصر، وأشار إلى أنه من خلال مقابلة عدد من أعضاء البرلمان وجد أن الشعب اختار نماذج قوية على درجة من الكفاءة وحب للوطن، وهنأ البابا تواضروس كل الفائزين فى الانتخابات البرلمانية متمنيا لهم عاما جديدا، وأن يلهمهم الله الرؤية الواضحة لخدمة الوطن من خلال البرلمان.

وتحدث البابا خلال العظة عن فضيلة الرجاء فى الله، خاصة ونحن على أعتاب عام جديد، مطالبا الأقباط بالتمسك بالرجاء بالله، فهو معين من ليس له معين، مشيرا إلى أن الرجاء يعطى للإنسان أملا ويبعد عنه التشاؤم.