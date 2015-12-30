إغلاق خدمة مجانية للإنترنت فى مصر يستخدمها أكثر من ثلاثة ملايين شخص

قال موقع فيسبوك للتواصل الإجتماعى أن برنامجا يوفر خدمات الإنترنت المجانية لأكثر من ثلاثة ملايين مصرى تم إيقافه.

وفى تصريح للاسوشيتدبرس اليوم الأربعاء قال مسؤولو فيسبوك أنهم "يشعرون بخيبة امل" جراء اغلاق البرنامج، معربين عن أملهم فى "تسوية الموقف قريبا" حتى يتسنى إعادة البرنامج.

وقالوا أن الخدمة التى لن تكون متاحة اعتبارا من اليوم الاربعاء، وهى توفر دخول الإنترنت بدون تكاليف لأكثر من مليون شخص لم يكونوا متصلين بالإنترنت من قبل.

والبرنامج الذى دشنته شركة اتصالات مصر لخدمات الهواتف المحمولة أطلق منذ شهرين وكان قد تم تسليط الضوء عليه مؤخرا فى معرض لريادة المشروعات فى مصر.

ولم يتضح فى الحال سبب وقف البرنامج، كما لم يتسن الحصول على تعليق فى الحال من شركة إتصالات أو مسؤولين مصريين.

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