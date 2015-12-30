الخارجية: أوغندا الأولى أفريقياً فى الحصول على منح مصرية

احتلت أوغندا مقدمة الدول الأفريقية التى حصلت على منح تدريبية من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية خلال عام 2014 - 2015، حيث بلغ عدد المتدربين الأوغنديين 102 متدرباً شاركوا فى 31 دورة تدريبية فى مختلف المجالات (دبلوماسية، عسكرية، طبية، إعلامية، زراعية، الري، ثروة سمكية، تعليم، رقابة إدارية).

وذكرت الخارجية فى بيان اليوم /الاربعاء/ أن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية نظمت خلال العام الماضي، زيارة ناجحة لكلاً من وكيل الخارجية الأوغندية، ومدير المعهد الدبلوماسى الأوغندي، ومدير عام إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا بالخارجية الأوغندية.

وقامت السفارة المصرية لدى أوغندا، بتوفير كافة التسهيلات اللوجيستية للأوغنديين المشاركين فى مختلف الدورات التى تنظمها الوكالة المصرية، وكذلك الطلاب الأوغنديين الحاصلين على منح دراسية فى مختلف الجامعات المصرية، من حيث الحصول على تذاكر السفر والتأشيرات وكذلك بعض التعليمات العامة بشأن الإقامة فى مصر.

وأشاد السفير أحمد عبد العزيز مصطفى سفير مصر لدى كمبالا، بالدور الذى تلعبه الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، لاسيما فى أفريقيا، لافتاً إلى أن السياسة الخارجية المصرية قد نجحت فى المساهمة فى استعادة دور مصر أفريقياً. وكان السفير المصرى لدى أوغندا حريصاً أن يقابل جميع الحاصلين على المنح الدراسية أو المشاركين فى دورات تدريبية من الأشقاء الأوغنديين، قبل سفرهم إلى القاهرة، بهدف حثهم على الاستفادة من هذه المنح والدورات التدريبية، ثم العودة إلى أوغندا لنقل الخبرات التى اكتسبوها من هذه المنح والدورات إلى بلادهم والمساهمة من تنمية مجتمعاتهم فى مختلف الميادين.

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