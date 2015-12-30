الشرطة فى غزة تمنع المطاعم والفنادق من الإحتفال برأس السنة

قررت الشرطة فى قطاع غزة اليوم الأربعاء، منع المطاعم والفنادق السياحية من إقامة احتفالات بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة.

وقال الناطق باسم الشرطة فى غزة التى تديرها حركة حماس أيمن البطنيجى فى تصريح صحفى "إن الشرطة لن تعطى تصريحا للمطاعم والفنادق السياحية لإقامة احتفالات بأول أيام العام الجديد 2016 أو ما يطلق عليها باحتفالات "رأس السنة".

وأعرب البطنيجى عن استغرابه من قيام المطاعم والفنادق السياحية فى غزة بالاحتفال فى هذا اليوم بالذات "كونه يتنافى مع عاداتنا وتقاليدنا وتراثنا وتقليد الغرب بالدرجة الأولى".

واستهجن قيام البعض بالاحتفال برأس السنة رغم الظروف الصعبة التى يعانى منها الشعب الفلسطينى جراء الحصار المفروض على قطاع غزة، بالإضافة ارتقاء العديد من الشهداء فى الضفة الغربية المحتلة خلال انتفاضة القدس.

وكانت الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق السياحية فى قطاع غزة أكدت أنه تم إبلاغ المطاعم السياحية بشكل شخصى من قبل الشرطة الفلسطينية فى غزة بعدم إقامة أى احتفالات بمناسبة رأس السنة الجديدة.

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