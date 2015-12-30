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خلال اعتصامهم لليوم الرابع..عمال الألومنيوم بنجع حمادى يهددون بإضراب مفتوح

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خلال اعتصامهم لليوم الرابع..عمال الألومنيوم بنجع حمادى يهددون بإضراب مفتوح خلال اعتصامهم لليوم الرابع..عمال الألومنيوم بنجع حمادى يهددون بإضراب مفتوح
يستمر لليوم الرابع على التوالى اعتصام عمال مجمع الألومنيوم بنجع حمادى داخل المصنع، حيث بلغ عدد العمال المعتصمين ألف عامل من الوردية الأولى، وسينضم لهم عمال الوردية الثانية ليبلغ عددهم ثلاثة آلاف عامل، وهددوا بالإضراب المفتوح إن لم تتحقق مطالبهم التى طالبوا بها الجهات الحكومية.

وتأتى مطالبهم فى صرف 12 شهرا حافز الأرباح ، وإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة، إقالة رئيس قطاعات التشكيل، إقالة رئيس القطاعات الإدارية، إقالة رئيس اللجنة النقابية.

يذكر أن رئيس مجلس إدارة مجمع الألومنيوم المهندس عبد الظاهر عبد الستار كان قد قرر صرف نسبة الأرباح عشرة شهور فقط ، وقام مجلس الإدارة ، ورئيس اللجنة النقابية بالمجمع بالتوقيع على الموافقة مما أثار غضب عمال مجمع الألمونيوم وبدأوا فى اعتصام مفتوح داخل المصنع اعتراضا على القرار.

وأعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها مع مطالب عمال مجمع الألومنيوم المشروعة والتى لا تخرج عن مطالبتهم بتطبيق اللائحة الداخلية التى وضعتها إدارة الشركة نفسها وترفض تطبيقها، وتؤكد أن الحق فى الإضراب الذى يمارسه عمال مجمع الألمونيوم هو حق مشروع يكفله الدستور المصرى وكافة المواثيق الدولية الموقعة عليها .


>- استمرار اعتصام عمال ألومنيوم نجع حمادى لليوم الرابع وإيقاف العمل جزئيا

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