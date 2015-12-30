خالد صلاح يصدر قرارًا بترقية 4 رؤساء تحرير لمواقع "اليوم السابع" المتخصصة

أصدر الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع"، قرارًا بترقية 4 من الزملاء لمنصب رئيس تحرير للإشراف الكامل على المواقع المتخصصة التابعة للمؤسسة.

ونص القرار على ترقية الناقد الرياضى، الزميل عصام شلتوت، رئيسًا لتحرير موقع "كورة"، والزميل عمرو جاد رئيسًا لتحرير موقع "فيديو7"، والزميل عصام الشامى، رئيسًا لتحرير "فوتو7"، بالإضافة إلى ترقية الزميل محمد ثروت رئيسًا لتحرير "كايرو دار".

وبموجب القرار، يصبح الهيكل التنظيمى لمواقع "اليوم السابع" المتخصصة، الكاتب الصحفى، الزميل خالد صلاح رئيسًا لمجلس الإدارة، والزملاء السالف ذكرهم رؤساء تحرير بكامل الصلاحيات.