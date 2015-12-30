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البيئة :مصر تصدر فحم نباتى بـ 11 مليون دولار وترتيبها الحادى عشر عالميا

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البيئة :مصر تصدر فحم نباتى بـ 11 مليون دولار وترتيبها الحادى عشر عالميا البيئة :مصر تصدر فحم نباتى بـ 11 مليون دولار وترتيبها الحادى عشر عالميا
قالت وزارة البيئة ان تحتل المركز الحادى عشر على مستوى العالم لتصدير الفحم النباتيى حيث أن هذه الصناعة تصدر للخارج فيما يقرب 11 مليون دولار .

واضافت الوزارة في بيان اليوم انه تم هذا العام بالتنسيق مع وزارة الصناعة في إعداد خطة قصيرة وطويلة الأجل لتطوير مكامير الفحم من خلال تطوير مكامير الفحم النباتي وتحويلها من الحرق المكشوف إلي الحرق في أفران تفحيم مطورة مما يؤدي إلي إدراج الفحم ضمن الانتاج الصناعي المعتمد وتقنين أوضاعه.

وأشارت الوزارة فى بيان لها إلى أنه يؤدى ربط إصدار شهادات المنشأ اللازمة بالسماح بتصدير الفحم النباتي بشهادة من وزارة البيئة تثبت أن انتاج الفحم المراد تصديره قد تم وفقاَ للمواصفات البيئية مما ادى إلي اتجاه منتجي الفحم النباتي الى الاتفاق مع وزارة البيئة لتوفيق اوضاعهم واتخاذ اجراءات حاسمة وفعالة لمنع الحرق المكشوف والانتقال إلي استخدام الافران المطورة.

وأوضحت انه تعد تلك هي البداية الحقيقية التى تؤثر على صناعة الفحم النباتي وتجعلها ذات قدرة على المنافسة الدولية وحماية صحة المواطنين.

وتابعت انه خلال 2015 تم الاجتماع مع الهيئة العربية للتصنيع لبحث امكانيات الهيئة لتصنيع مكامير فحم مطورة وكذلك الإطلاع علي النموذج التي تعمل الهيئة علي تطويره لانتاج الفحم النباتي والكهرباء حيث تقوم جامعة القاهرة بتقييم ثلاث نماذج للمكامير المطوره وهم (نموذج للمكمورة المحلية – نموذج لمكمورة مستوردة –مكمورة البناء الخرساني) وذلك لبيان مدي التوافق لها من الناحية البيئية والسلامة وامكانية تطبيقه.

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مصر 365

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