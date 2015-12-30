تليجراف: تحذيرات الخارجية البريطانية لم تمنع السائحين الإنجليز من قضاء عيد الميلاد فى مصر

أفردت صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية تقريرا عن تزايد اهتمام السائحين البريطانيين فى سبيل قضاء عطلات فى منتجعات مصر والاستفادة من التخفضيات المغرية التى أعلنتها شركات السياحة البريطانية للسفر إلى مصر، مشيرة إلى أن تحذيرات الخارجية البريطانية لم تمنع السائحين الإنجليز من قضاء عطلات أعياد الميلاد فى مصر.

وذكرت الصحيفة، فى عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن الآلاف من السائحين البريطانيين يستعدون للاستفادة من التخفيضات فى أسعار الرحلات السياحية إلى منتجعات مصر بجانب تونس أيضا بالرغم من دعاوى حول المخاوف من وقوع هجمات إرهابية.

وأشارت الصحيفة إلى أن شركات السياحة خفضت أسعار الرحلات إلى كل من مصر وتونس، مما جعل عملاء هذه الشركات يهتمون بالعروض المقدمة رغم تحذير وزارة الخارجية البريطانية من السفر إلى بعض الأماكن فى كلا البلدين، ولا يزالون يحجزون رحلات إليهما لقضاء عطلاتهم.

وذكرت أن هذه العروض تشمل تخفيض المئات من الجنيهات الإسترلينية على الرحلات إلى مصر بجانب تونس، وبخاصة إلى مدينة شرم الشيخ ،مؤكدة ان تحذير الخارجية البريطانية شركة "توماس كوك" لم يمنع من الاستمرار فى الإعلان عن تنظيم رحلات إلى هناك بتخفيضات مغرية.

ولفتت "تليجراف" إلى أن العديد من العائلات البريطانية التى زارت شرم الشيخ مؤخرا أكدت رغبتها فى العودة لزيارة المدينة مرة أخرى.