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بالصور.. الحياة فى حضرة الأموات.. 20 لقطة ترصد سكان القبور بقاهرة المعز

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رصدت عدسات وكالة رويترز للأنباء مجموعة من المشاهد لسكان القبور فى العديد الأحياء بالقاهرة، والتى تضمنت مجموعة من الأسر المصرية التى تعيش حياتها بشكل طبيعى فى حضرة الأموات.

اليوم السابع -12 -2015

وضمت الصور العديد من مظاهر الحياة اليومية لسكان القبور، لتظهر اللقطات تضافر "الحياة والموت" معا فى مقابر ، ففى الوقت الذى يستعد فيه أهالى أحد المتوفين لدفن الجثمان، وبينما يخيم شبح الحزن على المشيعين، تظهر صورة أخرى لمجموعة من الأطفال، يلهون فى حضرة الموت الذى لم يستطع هزيمة براءة الأطفال.

اليوم السابع -12 -2015

20 صورة رصدتها كاميرا وكالة رويترز لحياة سكان القبور بمصر، كان أبرزها الحياة الاجتماعية الكاملة لحياة الفقراء داخل "أحواش الموت".

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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