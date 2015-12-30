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غرفة صناعة الإعلام تعتمد قرار منع توفيق عكاشة من الظهور لمدة 3 شهور

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غرفة صناعة الإعلام تعتمد قرار منع توفيق عكاشة من الظهور لمدة 3 شهور غرفة صناعة الإعلام تعتمد قرار منع توفيق عكاشة من الظهور لمدة 3 شهور
انتهت غرفة صناعة الإعلام من اجتماعها منذ قليل بحضور 8 قنوات من الأعضاء من أصل 9، حيث غابت قناة on tv وفوض رجل الأعمال نجيب ساويرس رجل الأعمال محمد الأمين للتصويت بدلا منه ، حيث ناقشت غرفة الإعلام مشكلة توفيق عكاشة ومدونة السلوك التى من المفترض أن تلتزم بها القنوات بمنع استضافة توفيق عكاشة أو نشر أخباره ومداخلاته الهاتفية لمدة 3 شهور، حتى ولو خففت هيئة الاستثمار العقوبة.

وجاء ذلك القرار بالتصويت وطالبت الغرفة الهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الحرة، بقبول مدونة السلوك الصادرة عن هيئة التنسيق الإعلامى المصرى، وتضم اتحاد الإذاعة والتليفزيون وغرفة صناعة الإعلام ونقابة الإعلاميين تحت التأسيس ونقابة الصحفيين، والهيئة العامة للاستعلامات، وتضاف إلى الموجودات من شروط الترخيص وتكون ملزمة للجميع، حتى تتم مساءلة ومحاسبة المخطئ عن طريقها.

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