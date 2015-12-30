وزير النقل: تشغيل التاكسى النهرى وأول خط نقل بضائع بالنيل خلال 2016

قال سعد الجيوشى وزير النقل، إنه سيتم قريبا إطلاق مشروع التاكسى النهرى، مؤكدا أنه سيتم تشغيله خلال عام 2016، ليساهم فى حل أزمة المرور بالقاهرة.

وأضاف وزير النقل، خلال جولته على المراكب النيلية، أنه سيتم تشغيل الخط الملاحى القاهرة / دمياط لنقل السلع الاستراتيجية.

ولفت وزير النقل إلى أن الوزارة تهدف لتعظيم نقل البضائع عبر نهر النيل، لزيادة نسبة النقل النهرى من إجمالى الحجم العام للنقل بمصر، ليصل تدريجيا إلى 5%، حيث إن ذلك سيساهم فى تخفيف الضغط على شبكة الطرق والحد من حوادث الطرق.

وتابع الوزير الاستعداد لاحتفالات مصر برأس السنة، حيث يكون نهر النيل نزهة مفضلة للمصريين، ورافق الوزير خلال الجولة اللواء حامد العقيلى مساعد وزير الداخلية، ومدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية، واللواء رضا إسماعيل رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى.

- وزير النقل:نقل السلع التموينية والبضائع بالنيل.. ونستهدف زيادتها لـ5% سنويا