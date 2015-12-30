جابر نصار للطلاب الذين لم يسددوا المصاريف: الفصل الدراسى الثانى آخر مهلة

قرر الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، اليوم، الأربعاء، منح فرصة أخيرة لطلاب الجامعة الذين لم يسددوا المصاريف بكليات الجامعة، لتسديدها بالفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2015/2016، قائلا: "تقديرا لظروف الطلاب المصريين والوافدين الذين لم يسددوا الرسوم الدراسية فى جميع كليات الجامعة سيسمح لهم بدخول امتحانات الفصل الدراسى الأول وعليهم سدادها خلال الفصل الدراسى الثانى، وهذه آخر مهلة".إعلان - Ads إعلان - Ads
وأكد رئيس جامعة القاهرة، حسب ما نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "ذلك ماعدا طلاب الانتساب من حملة المؤهلات العليا".