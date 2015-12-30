صور|وقفة صامتة بالشموع تضامنًا مع الصحفيين المحبوسين

نظمت منذ قليل، لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بالتنسيق مع جبهة الدفاع عن الصحفيين، وقفة بالشموع، تضامنًا مع الصحفيين المحبوسين والمحتجزين

> وإطلق عدد من الصحفيين بالونات تحمل أسماء الصحفيين المعتقلين، بالتزامن مع احتفالات السنة الجديدة.

وردد المشاركون هتافات كان ابرزها:”هاتتو خواتنا من الزنازيين، اناصحفي انا مش مجرم، يا شوكان يا اخانا كيف العتمة في الزنزانة”، وهتافات اخري لباقي الصحفيين المعتقليين.

وكانت الجبهة قد دعت للوقفة عبر فيسبوك قائلة “عام يرحل و آخر على الأبواب بينما أبواب الزنازين مغلقة على زملائنا الصحفيين ممن لا تهمة لهم غير التعبير عن الرأى و حرية الفكر و حمل الكاميرا والقلم .. عام يرحل و آخر يأتي و أقل حقوقهم علينا أن نتذكرهم بذلك اليوم ونطلق فى السماء بلالين تحمل أسماءهم و تعلم الجميع أننا لم ولن نتوقف عن المطالبة و العمل من أجل الإفراج عنهم “.

وكانت لجنة الحريات، دعت جميع الصحفيين المصريين للمشاركة في الوقفة، تضامنًا مع زملائهم المحبوسين بسبب مهنتهم، كما أعلنت عن مزيد من الفعاليات للمطالبة بإخلاء سبيل الصحفيين المحبوسين، الذي سبق وأعلنت عددهم 32 صحفيًا، متهمين في قضايا مختلفة، معظمها قضايا متعلقة بالنشر، في إطار الحملة التي أطلقتها الللجنة باسم “هنعالجهم ونخرجهم.. الصحافة ليست جريمة”.