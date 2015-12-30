ضبط عاطل بحوزته 60 كيلو بانجو وأقراص مخدرة قبل ترويجها على عملائه بأسوان

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة جنوب الصعيد برئاسة اللواء أحمد الخولي وإشراف المقدم مروان العيسوى رئيس منطقة جنوب الصعيد، من ضبط عاطل بحوزته كمية كبيرة من المخدرات والمشروبات الكحولية "خمور" قبل ترويجها لعملائه فى احتفالات رأس السنة وأيضًا سلاح غير مرخص وكمية من الذخيرة.

كانت وردت معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيام "على.ن.ع" 23 سنة، عاطل، ومقيم بمركز كوم أمبو بأسوان بجلب كمية كبيرة من المواد المخدرة والخمور وإعدادها للبيع باحتفالات رأس السنة تم تشكيل فريق بحث وقوة أمنية لضبط المتهم ضمت كلاً من المقدم محمد الضبع، والرواد شريف أمين وياسر صقر ووسام حسين. ونجحت فى مداهمة منزل المتهم بعد الحصول على إذن النيابة وتم ضبط المتهم داخل مسكنه وعثر بحوزته على 60 كيلو بانجو وكيلو وربع حشيش ومبلغ 3175 جنيهًا وكمية من الأقراص المخدرة وبندقية آلية وذخيرة وزجاجات لمشروبات كحولية وهواتف محمولة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.