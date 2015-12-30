بالصور.. زجاجات مولوتوف وعبوات بنزين داخل سيارة متهم بقتل شخص فى بورسعيد

أصدرت مديرية أمن بورسعيد بيانًا يفيد بقيام الأجهزة الأمنية بتكثيف جهودها لضبط المتهم والسلاح والسيارة المستخدمة فى ارتكاب واقعة إطلاق الأعيرة النارية أمس، والتى أسفرت عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين وبعض التلفيات فى واجهة بعض المحلات والسيارات فى المنطقة بنطاق حى المناخ.

وأكد البيان جهود فريق البحث برئاسة اللواء إبراهيم الديب مدير إدارة البحث الجنائى فجر اليوم عن ضبط السيارة رقم "ط ع ب" 9535 التى استخدمها المتهم "السعيد.ح.س" فى ارتكاب واقعة إطلاق الأعيرة النارية ولاذ القاتل بالفرار.

وأشار البيان إلى أن اللواء محمود الديب مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد، أشرف على تفتيش السيارة والتحرى، للوقوف عن أسباب تواجدها فى منطقة الضبط، حيث عثر بداخلها على كمية كبيرة من زجاجات المولوتوف والعبوات الممتلئة بالبنزين.

وفى السياق ذاته، أكد البيان أن مدير أمن بورسعيد أصدر التعليمات بسرعة ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة.



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