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تأجيل محاكمة محامٍ وربة منزل لاتهامهما بـ"الزنا" لـ 13 يناير

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تأجيل محاكمة محامٍ وربة منزل لاتهامهما بـ"الزنا" لـ 13 يناير تأجيل محاكمة محامٍ وربة منزل لاتهامهما بـ"الزنا" لـ 13 يناير
قررت محكمة جنح الهرم، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسات محاكمة ربة منزل ومحام، لاتهامهما فى قضية زنا لجلسة 13 يناير للحكم.

كانت تحقيقات النيابة كشفت أن العلاقة بين المتهمين نشأت نظرا لصلة الجيرة التى تربطهما حيث يملك المحام مكتب محاماة بذات العقار السكنى الذى تقطن به ربة المنزل، ودخلا فى علاقة غير شرعية ارتكبا خلالها فاحشة الزنا، وفور علم الزوج بالواقعة حرر محضرا ضد زوجته اتهمها فيه بالزنا.

وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على ربة المنزل والمحامى وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة فحرر محضر وأحيل للنيابة.
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