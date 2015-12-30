حبس ممثلة وعارضة أزياء سنة و3 أشهر لاتهامهما بممارسة الدعارة بالهرم

قضت محكمة جنح الهرم برئاسة المستشار فادى عزيز بمعاقبة "م" - ممثلة - بالحبس سنة و3 أشهر، وصديقتها - عارضة أزياء - سنة و3 أشهر، لاتهامهما بممارسة الدعارة مع خليجيين داخل شقة سكنية بمنطقة حدائق الأهرام مقابل 3 آلاف جنيه.

كان اللواء محمد ذكاء، مدير النشاط الداخلى بالإدارة، تلقى معلومات تفيد بقيام ممثلة ناشئة "م"، وأخرى معها بالاتفاق مع 3 خليجيين داخل أحد الملاهى الليلية، على قضاء ليلة حمراء بشقة المتهمة بحدائق الأهرام، وأكدت التحريات صحة المعلومات.

وعقب تقنين الإجراءات تحركت قوة أمنية وتمكنت من ضبط الفتاتين وثلاثة خليجين متلبسين أثناء ممارسة المتعة الحرام، وضبطت بحوزتهم مخدرات وزجاجات خمور مهربة ومبلغ مالى، وبمواجهة المتهمة الرئيسية "م" اعترفت بما هو منسوب إليها.