مدير بيطري الإسكندرية عن «مذبحة الكلاب»: لا نستخدم الخرطوش ونلجأ للموت الرحيم

قال الدكتور احمد عبد الجليل، مدير الصحة العامة بمديرية الطب البيطري بالإسكندرية، إنه لا صحة لما تداولته وسائل الإعلام من تورط مديرية الطب البيطري بالإسكندرية بمذبحة الكلاب التي وقعت منذ أيام.

ونفي عبد الجليل لوكالة أنباء «ONA»، امتلاك المديرية أي بنادق خرطوش، مؤكدا أنه تم تسليم كافة البنادق منذ 2010، وأن طريقة مكافحة الكلاب تتم باستخدام سموم توضع في أصابع الكفتة ويتم القائها للكلاب عن طريق لجنة متجولة، ولا يغادر أفراد اللجنة الموقع حتي تمام التأكد من تناول الحيوان للسم ونفوقه بشكل تام.

وأضاف مدير الصحة العامة، أن هذه الطريقة تعد من الطرق الرحيمة والآمنة لتجنب الأضرار الناتجة عن زيادة أعداد الحيوانات الضالة حتي لا تؤذي أحد.