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طارق يحيى مهاجما الحكم: يبدو أنني كنت ألعب ' بلي ' طول عمري

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طارق يحيى مهاجما الحكم: يبدو أنني كنت ألعب ' بلي ' طول عمري طارق يحيى مهاجما الحكم: يبدو أنني كنت ألعب ' بلي ' طول عمري

هاجم طارق يحيى مدرب طلائع الجيش حكم مباراة فريقه مع غزل المحلة بعدما طرد له لاعبين إلا أن الفريق في النهاية استطاع التعادل 1-1 (طالع تقرير المباراة).

وكان الحكم أحمد العدوي قد طرد محمد أشرف في الدقيقة 26 ومحمد هاشم في الدقيقة 60.

وقال يحيى في تصريحات لـ"نايل سبورت" عقب اللقاء: "لا اعترض على الطرد الأول، لكن الطرد الثاني غريب بالنسبة لي، اعذرني يبدو أنني جاهل في التحكيم وجاهل في كرة القدم. يبدو وأني كنت ألعب (بلي) طول عمري وليس كرة قدم".

وطرد الحكم هاشم بعد عرقلته لمهاجم المحلة المنفرد بمرمى عماد السيد إلا أن الكرة كانت في الهواء وليست في حوزة مهاجم المحلة.

وأضاف يحيى "اضطريت لإجراء خمس تغييرات خلال اللقاء منهم 2 بسبب الطردين وآخر بسبب إصابة أحمد عيد عبد الملك".

وتأزم موقف المحلة في المركز الـ17 بـ4 نقاط ويبقى الجيش عاشرا بـ13 نقطة.

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