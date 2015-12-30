3 أمور يترقبها جمهور برشلونة في مباراة ريال بيتيس.. ' 500 ليلة من السحر '

يعود الدوري الإسباني للحياة اليوم بالجولة الـ17 حيث يلتقي ريال مدريد بريال سوسييداد ويعود برشلونة بإستضافة ريال بيتيس.

بالنسبة لبرشلونة، فتعد مباراة بيتيس هامة لـ3 أسباب..

500 ليلة من السحر

اليوم يتم ليونيل ميسي 500 مباراة بقميص البرسا، أو 500 ليلة من السحر كما قالت جريدة "سبورت" الكتالونية.

ميسي سجل 424 هدف في 499 لقاء مع برشلونة وصنع 194 هدف.

وخاض أفضل لاعب 4 مرات مباراته الأولى مع برشلونة أمام إسبانيول في 16 أكتوبر 2004.

ميسي مازال بعيدا عن أن يكون الأكثر ظهورا مع البرسا حيث يحمل الرقم شابي هيرنانديز بـ767 مباراة.

آخر مباراة تحت العقوبة

تعد مباراة ريال بيتيس المباراة الأخيرة لبرشلونة تحت عقوبة فيفا التي وقعت على النادي في أبريل 2014 بعدم إمكانيته في ضم لاعبين جدد بسبب مخالفات في ضم لاعبين قصر.

برشلونة عوقب بالإيقاف عن ضم لاعبين لمدة موسمي انتقالات ليصبح النادي قادرا على قيد أردا توران وأليكس فيدال بعد لقاء بيتيس.

نحس كأس العالم للأندية

في كل مرة فاز برشلونة بكأس العالم للأندية، لم يفز باللقاء التالي في الليجا.

في 2009، بعد الفوز باللقب على حساب إستوديانتس الأرجنتيني عاد البرسا للدوري للتعادل مع فياريال 1-1.

أما في 2011 حين توج باللقب على حساب سانتوس عاد أيضا لليجا بتعادل 1-1 مع إسبانيول

وكان البرسا قد توج بكأس العالم للأندية هذا الشهر بالفوز 3-0 على ريفر بليت الأرجنتيني في النهائي.