بالفيديو – رونالدو يضيع ركلة جزاء تاريخية أمام ريال سوسيداد

أضاع كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد ركلة جزاء احتسبت لفريقه في المباراة التي تجمعه بريال سوسيداد يوم الأربعاء.

ويستضيف ريال مدريد منافسه سوسيداد في ملعب سانتياجو برنابيو في إطار الجولة 17 من الدوري الإسباني.

وفي الدقيقة 25 احتسبت ركلة جزاء لصالح الفريق الملكي بعدما سقط كريم بنزيمة بعد التحامه بمدافع سوسيداد.

ولكن سدد رونالدو الكرة بشكل غريب بعيدا عن المرمى تماما.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يفشل فيها رونالدو في تسديد ركلة جزاء بين الثلاث خشبات في الدوري الإسباني منذ انتقاله إليه في عام 2009.

فمنذ ذلك الحين نفذ 54 ركلة جزاء سجل منها 49 هدفا وتصدى حراس المرمى لخمس ضربات.

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