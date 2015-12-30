5 أرقام لرونالدو بعد إضاعته ركلة جزاء أمام سوسيداد ' تساوى مع ميسي '

أضاع كريستيانو رونالدو فرصة تسجيل هدفا لريال مدريد من ركلة جزاء في شباك ريال سوسيداد وذلك في المباراة التي تجمع بينهما يوم الأربعاء.

ويستضيف ريال مدريد منافسه سوسيداد في ملعب سانتياجو برنابيو في إطار الجولة 17 من الدوري الإسباني.

وجاء هدف اللقاء الوحيد حتى الآن عن طريق نجم الميرينجي الأول كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء وذلك في الدقيقة 42 من عمر المباراة.

لكن قبل هذه الركلة الناجحة من طرف البرتغالي فقد فشل رونالدو في تسجيل ركلة الجزاء الأولى والتي سددها خارج المرمى في الدقيقة 24.

بعد هذه الركلة المهدرة يستعرض FilGoal.com أبرز الأرقام المرتبطة بها.

** سدد النجم البرتغالي 55 ركلة جزاء في الليجا منذ انتقاله إلى ريال مدريد قادمًا من

مانشستر يونايتد في صيف 2009.

** تعد هذه الركلة هي الأولى التي يهدرها كريستيانو رونالدو خارج المرمى في الليجا الإسبانية.

** سدد الدون 103 ركلة جزاء في مسيرته الكروية وقد أهدر 15 ركلة، منهم 6 ركلات في الليجا الإسبانية.

** بركلة الجزاء المهدرة في مباراة اليوم وصل ريال مدريد إلى 100 ركلة جزاء مهدرة في تاريخ الليجا ليصبح ثالث فريق يصل إلى 100 ركلة جزاء مهدرة خلف أتلتيكو مدريد 117

وبرشلونة 108.

** تساوي كريستيانو رونالدو مع غريمه التقليدي ليونيل ميسي في عدد الركلات الجزاء المهدرة في الليجا برصيد 6 ركلات.

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