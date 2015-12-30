"صحة الغربية" تستكمل المسح الطبى لعمال غزل المحلة المصابين بفيروس"سى"

واصلت مديرية الصحة بالغربية، اليوم، حملة المسح الطبى الشامل لعمال غزل المحلة، لتحديد المصابين بـ "فيروس سي" والبدء الفورى في علاجهم.

كان الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية، أصدر تعليماته إلى الدكتور خالد الزواوي مدير إدارة الخدمات المعملية بالإشراف علي المسح، وتوفير الكيماويات والمستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة وكلف الدكتور السيد قاعود مدير الإدارة الصحية بدائرة قسم ثان المحلة بتوفير" الأطباء- الكيميائين- الفنيين" والتنسيق مع مدير القوافل الطبية ، والدكتور أحمد محسن لعمل مسح شامل لأكثر من 18 ألف عامل، وتحديد الحالات المصابة للبدء الفورى فى علاجها.