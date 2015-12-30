محافظة البحر الأحمر تناقش موقف أراضى مشروعات المؤتمر الاقتصادى 2016

ترأس اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا لاستعرض موقف الأراضى المعدة لـ42 مشروعًا من المشروعات الاستثمارية المقرر إقامتها بالمحافظة، والتى ستعرض بالمؤتمر الاقتصادى المقبل عام 2016، وإنهاء أى معوقات تقف أمامها.

وشملت المناقشة استعراض أرض المشروعات السياحية، وكان أهمها مشروع المركز السياحى العالمى والمقرر إقامته على مساحة 28 مليون متر والمركز السياحى البيئى والمتحف الدولى بمدينة الغردقة والمركز السياحى بمدينة سفاجا، والذى يضم 15 مشروعا سياحيا، ومركزا سياحيا على مساحة 6 ملايين متر، ومارينا وميناء سياحى لليخوت لرسو أكبر مراكب كروز فى العالم بمدينة القصير.

وفى مدينة رأس غارب استعرض الاجتماع الذى حضره عدد كبير من مسئولى المحافظة والجهات المختصة ومديرى المديريات استعرض مشروع إقامة مصنع المحجريات ومشروع الخلايا الشمسية ومعمل تكرير البترول.

وعن مشروعات مدينة مرسى علم المقرر عرضها فى المؤتمر الاقتصادى تضم مستشفى تخصصيا، ومركزا سياحيا، ومركزا ثقافيا وقرية بدوية وغيرها من المشروعات الهامة ولإنهاء الروتين واختصار الوقت.

وأصدر محافظ البحر الأحمر تعليمات بتخصيص مكتب للاستثمار وآخر للمتابعة بكل مدينة، لتسهيل الإجراءات وتنفيذ المشروعات الاستثمارية.

وأوضح المحافظ، أنه بصدد دراسة مشروع سيكون نقلة هامة فى الشرق الأوسط، وهو إقامة مدينة الذهب العالمية بمدينة مرسى علم لتصنيع الذهب بها لانفراد المدينة بمنجم السكرى، وسيتم عرض كل المشروعات السابقة بالمؤتمر الاقتصادى المقبل.

يذكر أن محافظة البحر الأحمر أعلنت عن المؤتمر الاقتصادى منذ عام 2014، وتم تحديد فى بداية عام 2015، ثم تم تأجيله لشهر أكتوبر الماضى، وتم تأجيله لعام 2016.