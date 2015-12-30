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أثناء فترة الحمل الأولى تجنبى اللحوم الحمراء للوقاية من التسمم

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أثناء فترة الحمل الأولى تجنبى اللحوم الحمراء للوقاية من التسمم أثناء فترة الحمل الأولى تجنبى اللحوم الحمراء للوقاية من التسمم
تعد فترة الحمل من أصعب الفترات التى تمر بها السيدات، وذلك بسبب التغيرات الهرمونية والجسمانية، ولذلك فالتغذية من أهم ما تُنصح به المرأة أثناء فترة الحمل، وذلك للحفاظ على صحتها وصحة الجنين.

الحمل والتغذية الصحية


>فى هذا السياق، يشير الدكتور محمد حلمى، استشارى السمنة والنحافة، إلى أن تغذية المرأة أثناء فترة الحمل تعد أساسًا فى الحفاظ على صحتها وصحة الجنين، وخاصة الأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية.

اللحوم الحمراء أثناء الحمل تصيبك بالتسمم الغذائى


>يتابع، أن اللحوم الحمراء تحتوى على نسبة عالية من عنصر الحديد الذى تحتاجه المرأة أثناء فترة الحمل، ولكن تعتقد الكثيرات أن تناولها لمشتقات اللحوم الحمراء كالكبد التى تحتوى على نسبة عالية من الحديد يساعدها فى زيادة نسبة الحديد والحد من الإصابة بالأنيميا أثناء تلك الفترة، ولكن الكبدة معروف أنها "فلتر الجسم من السموم" ولذا عند الإسراف فى تناولها من قبل المرأة الحامل قد يتسبب فى إصابتها بالتسمم الغذائى.

على المرأة الحامل استبدال اللحوم الحمراء بالخضراوات


>يؤكد استشارى السمنة والنحافة، أنه ينصح بتجنب تناول اللحوم الحمراء أول 3 شهور من الحمل، لأنها قد تتسبب فى الإصابة بالتسمم الغذائى والإجهاض والعسر الهضمى وتؤثر على صحة الكبد والكلى، ولذا على المرأة أثناء فترة الحمل الابتعاد عن تناول اللحوم الحمراء أثناء الشهور الأولى من الحمل واستبدالها بالدجاج أو البقوليات كالفول والعدس والحمص، أو الخضراوات الغنية بالفيتامينات.

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