خدوش عدسة النظارة الطبية أحد أسباب ضعف نظر الأطفال



>ضعف نظر الأطفال

ضعف النظر من المشاكل الصحية التى يعانى منها الكثيرون نتيجة أسباب وعوامل مختلفة تساهم فى الإصابة بمشاكل النظر خاصة عند الأطفال.>حول ذلك يقول الدكتور أحمد مصطفى أخصائى أمراض العيون، إن ضعف النظر هو عدم قدرة الشخص على رؤية الأشياء بسهولة ووضوح نتيجة الإصابة ببعض المشاكل البصرية مثل عيوب الإبصار أو ممارسة بعد العوامل التى تساهم فى ضعف نظر الطفل.

نصائح ضرورية لتجنب مشاكل ضعف الأبصار

>واستكمل د.أحمد: "هناك بعض النصائح والإرشادات التى يجب على الأمهات مراعاتها لتفادى ضعف نظر الطفل وأهمها":

1)الاهتمام بتغذية الطفل بصورة صحية بحيث تتضمن وجبة الطفل الغذائية جميع العناصر الغذائية من فيتامينات وبروتينات وأملاح معدنية.

2)تدريب الطفل على عدم القرب من شاشة التليفزيون لفترات طويلة.

>3)تدريب الطفل على الإقلال ممارسة الألعاب الإلكترونية وهى أحد اشهر أسباب ضعف نظر الأطفال.

ضعف النظر بسبب خدوش عدسات النظارة الطبية

>وتابع د.أحمد: "يساهم عدم ارتداء الطفل النظارة الطبية فى زيادة حدة ضعف نظر الطفل لذلك يجب على الأم الاهتمام بأن يرتدى طفلها النظارة الطبية حتى لا تتدهور حالة عينيه البصرية ومراعاة عدم وجود خدوش فى عدسات النظارة حتى لا يساهم ذلك فى ضعف نظر الطفل.