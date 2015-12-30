بالصور.. استئصال أكبر ورم ليفى فى العالم من رحم امرأة يزن 10 كيلو جرامات

استأصل الدكتور وائل البنا استشارى النساء والتوليد، ورما ليفيًا يزن 10 كيلو، وهذا الحجم يعد من أكبر أحجام الأورام على مستوى العالم، وهذا بإجماع الفريق الطبى الذى قام بإجراء هذه العملية من أطباء الجراحة والتخدير.

أكد د.وائل البنا، أن هذه العملية استغرقت أكثر من 3 أشهر تحضير قبل إجرائها لأن الورم وصل للعمود الفقرى وهذه المنطقة تعد خطر جدًا فى التعامل الجراحى وتتطلب دقة بالغة، وبعد هذا التحضير استغرقت العملية 3 ساعات متواصلة، وأسفرت عن استئصال الورم دون حدوث أى مضاعفات، كما عاد الرحم لحجمه الطبيعى.

>الاستئصال تم لسيدة تبلغ من العمر 28 عامًا وكانت تعانى منذ سنوات عديدة من ورم يكبر داخل أحشائها يوميًا، ولم يتوصل الأطباء لحل تلك المشكلة، وهذا ما أدى إلى كبر حجم الورم إلى أن وصل وزنه إلى 10 كيلو وظهر بشكل كتلة كبيرة تمتد من تحت القلب وعند فم المعدة إلى أسفل الحوض وتمتد عمقًا إلى العمود الفقرى وارتفاعًا حتى تسبب فى فتق سرى، وأوضح أن هذه المرأة كانت تبدو وكأنها حامل لأن الورم تسبب فى تضخم البطن بشكل كبير، كما أنها سيدة تعانى من الأنيميا الحادة والمرهقة.

وأكد الأطباء ضرورة استئصال الرحم بشكل كامل ولصغر سن المريضة لم ترضخ للجراحة خوفًا من أن تحرمها من الإنجاب مرة ثانية، وتهرب عدد من الأطباء من إجراء الجراحة لخطورتها.

وضمن محاولات السيدة للعلاج تم عرضها على طبيب أجنبى يأتى كل ثلاث أشهر من إنجلترا لمحاولة تصغير حجم الورم عن طريق أشعة تداخلية بالقسطرة ولكن الورم لم يتأثر بأى شىء ولم يصغر حجمه واستمر فى النمو وأصيبت المريضة بالتصاقات بين الورم والأمعاء، ما تسبب فى تحلل بعض الخلايا.

وفى النهاية قام الفريق الطبى المصرى بقيادة د.وائل البنا بإجراء الجراحة الدقيقة للسيدة واستئصال هذا الورم الذى يعتبر من أكبر الأورام فى العالم حيث يزن حوالى 10 كيلو جرامات وتتماثل المريضة حاليًا للشفاء، حيث تم إنقاذ الرحم ليعود إلى حالته الطبيعية.



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صورة لفتح البطن أثناء عملية استئصال أكبر ورم ليفى فى العالم



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لحظة خروج أكبر ورم ليفى فى العالم



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خروج أكبر ورم ليفى فى العالم



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أثناء استئصال أكبر ورم ليفى فى العالم



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من جانب العملية



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حين فتح البكن وظهور أكبر ورم ليفى فى العالم



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لحظة خروج أكبر ورم ليفى فى العالم



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شكل أكبر ورم ليفى فى العالم.



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شكل أكبر ورم ليفى فى العالم



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شكل أكبر ورم ليفى فى العالم



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شكل أكبر ورم ليفى فى العالم



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أكبر ورم فى العالم



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صورة توضيحه لأكبر ورم ليفى فى العالم