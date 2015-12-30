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الحبس عامًا و3 أشهر للممثلة حنين وعارضة أزياء بتهمة ممارسة الرذيلة

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الحبس عامًا و3 أشهر للممثلة حنين وعارضة أزياء بتهمة ممارسة الرذيلة الحبس عامًا و3 أشهر للممثلة حنين وعارضة أزياء بتهمة ممارسة الرذيلة

قضت محكمة جنح الهرم، برئاسة المستشار فادى عزيز، وسكرتارية ناصر سعد، وأشرف رجب، اليوم الأربعاء، بحبس الممثلة حنين وعارضة أزياء، عاما و3 أشهر لكل منهما؛ لاتهامهما بممارسة الرذيلة بحدائق الأهرام، في القضية رقم 40769 جنح الهرم.

وكانت معلومات وردت إلى الإدارة العامة لحماية الآداب، تفيد بوجود شقة لممارسة الأعمال المخلة بالآداب بمنطقة حدائق الأهرام، تديرها ”مروة. م” ممثلة، وعارضة أزياء.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وأن القوادة تستقطب الفتيات وتقدمهن لراغبى المتعة المحرمة من الرجال، وتعتاد الممارسة مع راغبى المتعة، مقابل 3000 جنيه للمرة الواحدة.

وبتقنين الإجراءات تمكن فريق من رجال مباحث الآداب من القبض على المتهمة وأخرى، أثناء ممارسة الرذيلة مع كويتيين، كما تم ضبط رجل سعودى الجنسية وفتاة في حالة تلبس وبحوزتهما 10 زجاجات خمور و1000 جنيه.

وأشارت التحريات، إلى أن القوادة ممثلة وقامت بالتمثيل في مسلسل ولى العهد، وإعلانات ملابس حريمي وأغنية على يوتيوب تملي معاك، وعارضة أزياء في مسلسل هبة رجل الغراب، واعتادت السهر في الكافيهات الراقية بمنطقتي الدقي والمهندسين بمحافظة الجيزة، مع عدد من أصدقائها بغرض استقطاب الزبائن من الأثرياء العرب، وبمواجهتهم أنكروا الواقعة وأقروا بأنهم كانوا يقضون سهرة داخل الشقة ولا يفعلون ش

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