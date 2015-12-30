بالصور ..رئيس مدينة قطور يلتقى رؤساء الوحدات ويتفقد سيارات المطافئ

تفقد عبد الرحمن العرباوى رئيس مركز ومدينة قطور، اليوم الأربعاء، سيارة المطافئ الخاصة بقرية الشين بعد صيانتها بحضور رئيس القرية .

وعقد العرباوى اجتماع مع رؤساء الوحدات المحلية القروية لعرض تكليفات اللواء احمد ضيف محافظ الغربية ، العمل على تنفيذ التكليفات كل فيما يخصه فى جميع مجالات العمل المختلفة" نظافة وكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، والتجميل وصيانة الطرق ومعدات الحملات الميكانيكية ، وعمال النظافة والاستعدادات لمواجهة الأمطار وحل مشاكل المواطنين، والمرور الميدانى على المدارس ، والمستشفيات والوحدات الصحية بالقرى ومنافذ بيع السلع الغذائية المخفضة الأسعار والانضباط الإدارى.

وشدد رئيس المدينة علي ضرورة ،إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومواجهة التلوث والإشغالات والباعة الجائلين .

ووجه رئيس المركز رؤساء الوحدات المحلية القروية بحسن معاملة الجمهور ومتابعة النظافة العامة والتعاون مع متعهد جمع القمامة لخدمة القرى التابعة للمركز.



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