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بالصور ..رئيس مدينة قطور يلتقى رؤساء الوحدات ويتفقد سيارات المطافئ

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بالصور ..رئيس مدينة قطور يلتقى رؤساء الوحدات ويتفقد سيارات المطافئ بالصور ..رئيس مدينة قطور يلتقى رؤساء الوحدات ويتفقد سيارات المطافئ
تفقد عبد الرحمن العرباوى رئيس مركز ومدينة قطور، اليوم الأربعاء، سيارة المطافئ الخاصة بقرية الشين بعد صيانتها بحضور رئيس القرية .

وعقد العرباوى اجتماع مع رؤساء الوحدات المحلية القروية لعرض تكليفات اللواء احمد ضيف محافظ الغربية ، العمل على تنفيذ التكليفات كل فيما يخصه فى جميع مجالات العمل المختلفة" نظافة وكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، والتجميل وصيانة الطرق ومعدات الحملات الميكانيكية ، وعمال النظافة والاستعدادات لمواجهة الأمطار وحل مشاكل المواطنين، والمرور الميدانى على المدارس ، والمستشفيات والوحدات الصحية بالقرى ومنافذ بيع السلع الغذائية المخفضة الأسعار والانضباط الإدارى.

وشدد رئيس المدينة علي ضرورة ،إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومواجهة التلوث والإشغالات والباعة الجائلين .

ووجه رئيس المركز رؤساء الوحدات المحلية القروية بحسن معاملة الجمهور ومتابعة النظافة العامة والتعاون مع متعهد جمع القمامة لخدمة القرى التابعة للمركز.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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