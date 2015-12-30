بالصور.. ضبط نصف طن لحوم فاسدة داخل سوبر ماركت شهير بمطروح

تمكن ضباط قسم مباحث التموين بمديرية أمن مطروح والقوة المرافقة، بالاشتراك مع مديرية التموين، من ضبط 515 كيلو جرام من اللحوم والدواجن، غير صالحة للاستهلاك الآدمى، معروضة للبيع، بأحد المحلات الشهيرة فى مدينة مرسى مطروح.

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إخطاراً اليوم الأربعاء، من المقدم إسلام عمارة رئيس مباحث التموين، بضبط "محمد م ص" 30 سنة، مقيم بمحافظة البحيرة، المدير المسئول عن أحد محلات السوبر ماركت الشهيرة فى مطروح، لقيامة بعرض وبيع كمية من اللحوم والسجق والكبده والدواجن، غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وزنت 515 كيلو جرام، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.



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