أخبار عاجلة

امرأة تمزق جسد زوجها بمساعدة شقيقها لأنه “بيشك فيها” -
ساويرس يوجه سؤلا هاما لكل من يهاجم الضربة الأمريكية -
الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج​ -
وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم -
ميناء بورسعيد السياحي يضع اللمسات الأخيرة لاستقبال 1280سائحًا..غدًا -
ضبط عامل تحرش بربة منزل في الطريق العام بأسيوط -
بالصور.. أسيوط تحتفل بيوم اليتيم بمشاركة 1000 طفل -
تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف -
رسمياً: مجلس الوزراء يحسم الجدل حول زيادة رواتب الموظفين 30% في يوليو القادم -
بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. ضبط نصف طن لحوم فاسدة داخل سوبر ماركت شهير بمطروح

Google+ Print
بالصور.. ضبط نصف طن لحوم فاسدة داخل سوبر ماركت شهير بمطروح بالصور.. ضبط نصف طن لحوم فاسدة داخل سوبر ماركت شهير بمطروح
تمكن ضباط قسم مباحث بمديرية أمن مطروح والقوة المرافقة، بالاشتراك مع مديرية التموين، من ضبط 515 كيلو جرام من اللحوم والدواجن، غير صالحة للاستهلاك الآدمى، معروضة للبيع، بأحد المحلات الشهيرة فى مدينة مرسى مطروح.

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إخطاراً اليوم الأربعاء، من المقدم إسلام عمارة رئيس مباحث التموين، بضبط "محمد م ص" 30 سنة، مقيم بمحافظة البحيرة، المدير المسئول عن أحد محلات السوبر ماركت الشهيرة فى مطروح، لقيامة بعرض وبيع كمية من اللحوم والسجق والكبده والدواجن، غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وزنت 515 كيلو جرام، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد