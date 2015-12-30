مدير أمن جنوب سيناء يتفقد مبنى إدارة مرور شرم الشيخ

تفقد اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء، يرافقه العميد مصطفى عابدين مدير إدارة المرور بالمحافظة، والرائد إسلام مرزوق رئيس وحدة التراخيص، اليوم الأربعاء، مبنى إدارة مرور شرم الشيخ الجديد للوقوف على ما تم إنجازه من أعمال.

وتفقد مدير الأمن عنبر المجندين والأفراد وصالات التراخيص ومكاتب الموظفين والمكاتب الإدارية وساحة اختبارات القيادة وساحة الفحص الفنى ومبنى إدارة الحاسب الآلى وشاشات العرض وقاعة مدرسة التعليم.

وأشار مدير الأمن إلى أنه عند افتتاح المبنى سيخف الضغط على وحدة مرور الطور، ويوفر الجهد والوقت للمواطن، بعد أن كان يضطر للسفر إلى مدينة الطور لإنجاز أى عمل خاص بالمرور.

وأوضح موسى أن أولى أولوياته فى المرحلة المقبلة، تأمين المحافظة بالكامل استعدادا لأعياد الميلاد.

وقدم اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء، واجب العزاء لإدارة مرور شرم الشيخ، فى وفاة الرائد مصطفى الحسينى عبد الرحمن حماد، من إدارة مرور شرم الشيخ الذى وافته المنية صباح اليوم الأربعاء.



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