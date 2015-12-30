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محافظ بنى سويف يتفقد أعمال تطوير المستشفى العام ومبنى المحافظة الجديد

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محافظ بنى سويف يتفقد أعمال تطوير المستشفى العام ومبنى المحافظة الجديد محافظ بنى سويف يتفقد أعمال تطوير المستشفى العام ومبنى المحافظة الجديد
تفقد المهندس شريف محمد حبيب محافظ بنى سويف، مستشفى بنى سويف العام، لمتابعة التجهيزات النهائية وأعمال التطوير والإنشاءات الحديثة بالمستشفى بالمرحلة الأولى ضمن مشروع تطوير المستشفى الذى تقوم به الهيئة الهندسية، والذى يتم على ثلاث مراحل.

وتفقد المحافظ غرف "العناية المركزة"، و"قسطرة قلب" و"أجنحة العمليات" وعنابر المرضى، وطالب بسرعة الانتهاء من اللمسات الأخيرة والتشطيبات وتركيب الأجهزة الطبية لافتتاح المستشفى فى أقرب وقت.

واجتمع المحافظ مع طاقم إدارة المستشفى، حيث ناقش خطة تشغيلها بعد التطوير والتعرف على أرض الواقع على احتياجاتها من تجهيزات وكوادر طبية من أجل النهوض بالمنظومة الصحية بالمحافظة.

وتفقد المحافظ نادى وفندق القوات المسلحة بمدينة بنى سويف، وموقع مبنى المحافظة الجديد بكورنيش النيل، والذى تنفذهما الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.

واستمع المحافظ من المهندسين المختصين لملخص عن سير العمل، ومراحل البناء بداية من الإجراءات الفنية لإقامة الأساسات، وغيرها من الإجراءات الهندسية والمعمارية.

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