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إخماد حريق شقة بحى الشيخ حسن فى الفيوم

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إخماد حريق شقة بحى الشيخ حسن فى الفيوم إخماد حريق شقة بحى الشيخ حسن فى الفيوم
تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق شب فى سقف خشبى بشقة فى الطابق الرابع بحى الشيخ حسن، وانتقل إلى أجولة أقطان بشونة لتجميع القطن.

كان اللواء ناصر العبد، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم تلقى إخطارا من العميد هشام صادق، مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، بنشوب حريق فى سقف خشبى لإحدى الوحدات السكنية بحى الشيخ حسن، وانتقل و6 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق.

وتمكنت القوات من السيطرة على النيران التى امتدت لشونة لتجميع الأقطان المجاورة للمبنى السكنى، حيث أسفر الحريق عن احتراق السقف الخشبى، وبعض محتويات الشقة، دون إصابات بشرية، كما أسفر عن احتراق 30 بالة قطن فى شونة تجميع الأقطان والمقامة على مساحة 9 أفدنة، وتحتوى على 2150 بالة قطن.

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مصر 365