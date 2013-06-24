كيف تعرفين أن شعرك بحاجة للقص؟

يمثل قصّ الشعر خطوة هامة وجريئة بالنسبة إلى البعض منّا، إذ كثيراً ما تتغاضين عن ضرورة قصّه، حتى لو علمت أنك بحاجة إلى تقليم أطرافه، فأنت تفضّلين خصلاته الطويلة كثيراً، لأنك تستمتعين بتموّجاته الجميلة وكونه طويلاً جداً كالنجمات.

يمكنك تقليل عدد مرات القصّ إلى الحدّ الأدنى لها، بالرغم من الحاجة إلى تقليمه كلّ عام، لأنّ تقليم الأطراف يضفي على شعرك قواماً وشكلاً مرغوباً، كما تبقي على الطول المناسب له.

إليك بعض الإشارات التي تنبّهك إلى أنّ شعرك بحاجة إلى القصّ:

1- عندما تبدأ الأطراف المتشقّقة في الانتشار:

يسبب تشقق أطراف الشعر تحول مظهره إلى الشكل الأشعث المسطح، لذا يجب تقليم الأطراف حتى يستعيد وضعه وسمكه المطلوب.

2- عندما يحدث فيه تشابك ملحوظ:

عندما تصاب أطراف الشعر بالتشقق، يؤدي ذلك إلى مزيد من العقد والتشابك، مما يصعّب تمرير المشط أو الفرشاة فيه؛ فحين ذلك يجب تقليمه وقصّ جزء منه.

3- إذا أخذ شعرك شكل مثلث:

عندما يبدأ شعرك في النمو متخذاً شكل مثلث أسفل ظهرك، على شكل شجرة الأرز، فهذا وقت مناسب للقصّ.

4- إذا بدأت خصله الجميلة في التحول إلى شكل مسطح:

عندما يحتاج شعرك إلى استخدام كميات كبيرة من المستحضرات الخاصة به والسيشوار في المنزل، من دون أن يتحسّن مظهره، فحين ذلك هو الوقت المناسب ـ على الأرجح ـ للتقليل من كلّ هذا بالقصّ.