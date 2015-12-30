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صور| وزير النقل: تشغيل التاكسي النهري وأول خط نقل بضائع في النيل قريبًا

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صور| وزير النقل: تشغيل التاكسي النهري وأول خط نقل بضائع في النيل قريبًا صور| وزير النقل: تشغيل التاكسي النهري وأول خط نقل بضائع في النيل قريبًا

قام الدكتور سعد الجيوشي، وزير النقل، بجولة تفقدية في نهر النيل لمتابعة الحاله اﻻنضباطية للمراكب والعائمات النيلية، وذلك وفق استراتيجية الوزارة للاطمئنان المستمر على اجراءات الأمن والسلامة بهذه المراكب، واستبعاد غير الصالح منها حرصا على سلامة المواطنين، ومتابعة الاستعداد لاحتفالات برأس السنة حيث يكون نهر النيل نزهة مفضلة المصريين.

رافق الجيوشي، خلال الجولة اللواء حامد العقيلي، مساعد وزير الداخلية، ومدير اﻻدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية، واللواء رضا اسماعيل، رئيس الهيئة العامه للنقل النهري.

وتفقد الوزير، خلال الجولة، عددًا من المراكب وتأكد من سلامة التراخيص وإجراءات الأمن والسلامة بها، كما تفقد ميناء “أثر النبي” للنقل النهري.

وأكد الجيوشي، أنه سيتم قريبا إطلاق تاكسي النيل ليساهم في حل أزمة المرور بالقاهرة، وكذلك تشغيل الخط الملاحي “القاهرة – دمياط” والتعاون مع وزارة لنقل السلع اﻻستراتيجية، ﻻفتا إلى أن الوزارة تهدف لتعظيم نقل البضائع عبر نهر النيل لزيادة نسبة النقل النهري من إجمالي الحجم العام للنقل بمصر ليصل تدريجيا إلى 5%، حيث أن ذلك سيساهم في تخفيف الضغط على الطرق والحد من الطرق.

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