مكياج البشرة السمراء على طريقة Beyoncé

تتميَّز المغنية العالميَّة Beyoncé ببشرة سمراء جذَّابة ذات نظرة مميَّزة ، ولعلَّ السَّبب في جمال إطلالتها هو ملامحها السَّمراء الرقيقة الآسرة، ولكن هذا لا يمنع أنَّ يزيد المكياج من جمال وأنوثة إطلالتها.

لخطوات للحصول على مكياج Beyoncé

1. اختيار الألوان

تستعمل Beyoncé الألوان الترابيَّة، مثل: البني، والذهبي، والبيج، فهذه الألوان هي الأكثر ملاءمة للبشرة السَّمراء، ويفضَّل الحصول على مختلف الدَّرجات من هذه الألوان.

2. إبراز الجفن

ابرزي طية الجفن "الجفن المتحرك" بواسطة فرشاة صغيرة بلون داكن كالبني أو البرونزي، فإبراز طية الجفن يساعد في تحديد العين.

3. لمظهر أكثر سحراً ولمعاناً

قومي بتطبيق أحد الظِّلال اللامعة على كامل جفنك الثابت كقاعدة من الظِّل.

4. لظلّ غنيّ بالبريق والأناقة

بواسطة فرشاة صغيرة الحجم، ضعي ظل عيون كريمي خافت اللون فوق اللون اللامع الذي طبقته سابقاً، على أن يبدأ وضع هذا اللون الكريمي من منتصف الجفن إلى الزَّاوية الخارجيَّة للعين.

5. اللون الترابي

ابدئي بتطبيق اللون الترابيّ على أعلى الجفن وعظمة الحاجب على شكل قوس بواسطة فرشاة صغيرة الحجم.

6. حددي طية جفنك مجدداً

استعملي نفس اللون الدَّاكن الذي استعملته في الخطوة الثَّانية، وغطِّي به طية الجفن مرَّة أخرى من أجل إعادة تحديد شكل العين.

7. اخلقي تأثير الكحل

بواسطة فرشاة دقيقة جدا، ضعي لوناً بنياً داكناً على أعلى الجفن كما لو كنت ستضعين الكحل، ثم استعملي فرشاة خاصّة بالمزج لتجعلي من الخط طبقة غير محدودة، وإن كنتِ متمكِّنة من الأمر، وأردتِ زيادة التأثير، يمكنك القيام بالأمر ذاته على الجفن السفلي.

8. الماسكرا

لإنهاء مكياج العينين، لا ينقصك سوى طبقتين من الماسكرا البنيَّة لتتمتعي بإطلالة مشابهة لإطلالة المغنية العالميَّة Beyoncé.