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اتحاد الكرة لـ في الجول: الإسماعيلي على حق.. مروان محسن ليس موقوفا

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اتحاد الكرة لـ في الجول: الإسماعيلي على حق.. مروان محسن ليس موقوفا اتحاد الكرة لـ في الجول: الإسماعيلي على حق.. مروان محسن ليس موقوفا

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم على أحقية الإسماعيلي في إشراك مروان محسن مهاجم الفريق ضد إنبي اليوم الأربعاء في الجولة الـ11 من الدوري.

وزعمت تقارير صحفية أن مروان محسن حصل على 3 بطاقات صفراء في المباريات السابقة للدراويش، وبالتالي لا يحق له المشاركة أمام إنبي بسبب الإيقاف.

ولكن أحمد صالح المدير الإداري للإسماعيلي أكد أن مهاجم الفريق حصل على إنذارين فقط. ( اقرأ تصريحاته )

وقال حسين لـFilGoal.com: "الإسماعيلي على حق، مروان محسن حصل على إنذارين فقط قبل مباراة إنبي".

وأوضح "تأكدت من تقارير الحكام بنفسي، وحصل محسن على إنذارين أمام الداخلية ثم للمقاصة".

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فيديو اليوم السابع

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