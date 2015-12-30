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المحلة يفشل في تحقيق فوزه الأول أمام 9 لاعبين من الجيش

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المحلة يفشل في تحقيق فوزه الأول أمام 9 لاعبين من الجيش المحلة يفشل في تحقيق فوزه الأول أمام 9 لاعبين من الجيش

فشل غزل المحلة في تحقيق الفوز للمباراة الـ11 على التوالي أمام ضيفه طلائع الجيش الذي أنهى المباراة بتسعة لاعبين.

وباغت المحلة ضيفه في الدقيقة الثانية بهدف سجله محمد يحيى بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك عماد السيد.

وصارت ظروف الجيش في المباراة أصعب بطرد لاعبه محمد أشرف في الدقيقة 26.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المحلة.

وبعد ربع ساعة من بداية الشوط الثاني، خرج محمد هاشم مطرودا من صفوف طلائع الجيش ليكمل فريق طارق يحيى المباراة بـ9 لاعبين.

وعكس كل التوقعات بتعزيز التقدم المحلاوي، استطاع عاصم صلاح خطف التعادل للجيش في الدقيقة 65 من ضربة حرة رائعة.

ورغم ضغط أصحاب الأرض فيما تبقى من اللقاء إلا أنهم فشلوا في تحقيق الفوز.

وبتلك النتيجة يتأزم موقف المحلة في المركز الـ17 بـ4 نقاط ويبقى الجيش عاشرا بـ13 نقطة.

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