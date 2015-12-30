الرئيس الفلسطينى يقلد خادم الحرمين قلادة وسام دولة فلسطين الكبرى

>قلد الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم الأربعاء، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود القلادة الكبرى لوسام دولة فلسطين، تقديرا وعرفانا لمواقفه النبيلة والشجاعة تجاه قضايا أمته العربية والإسلامية وتثمينا لجهوده الكبيرة دفاعا عن القضية الفلسطينية والقدس الشريف.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أنه حضر مراسم التقليد الناطق الرسمى باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدى الخالدي، ومدير عام المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.

كان الرئيس عباس قد اجتمع مع خادم الحرمين فى العاصمة السعودية الرياض وأطلعه على آخر التطورات والأوضاع فى فلسطين وبحث معه تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

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