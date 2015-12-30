دمشق تعتقل معارضين عضوين فى هيئة التفاوض فى الرياض

>اعتقلت السلطات السورية الأربعاء اثنين من اعضاء هيئة التنسيق الوطنية عند الحدود مع لبنان، أثناء توجههما إلى الرياض للمشاركة فى اجتماع تعقده الهيئة العليا للتفاوض المنبثقة عن اجتماع المعارضة الأخير، وفق ما أكد أحد زملائهم.

وقال يحيى عزيز أمين سر هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، أبرز مكونات معارضة الداخل المقبولة من النظام، لوكالة فرانس برس "أوقفت السلطات السورية اليوم الزميلين أحمد العسراوى ومنير بيطار عند نقطة الحدود السورية اللبنانية خلال توجههما لحضور اجتماع الهيئة العليا للتفاوض فى الرياض، وتم اقتيادهما إلى جهة مجهولة".

ووصف عزيز اعتقالهما بـ"الإجراء غير الطبيعى ممن يريد الحل السياسي" معتبرا أن "من يريد الحل السياسى لا يقدم على هذا العمل"، وأدانت هيئة التنسيق فى بيان اصدرته الأربعاء اعتقالهما، مطالبة "بالإفراج الفورى عنهما"، ورأت أن "هذا الإجراء التعسفى يتعارض مع الجهود السياسية التى يدفع بها المجتمع الدولى ومجموعة العمل الدولية وتقويضاً لقرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015 لإنجاز حل سياسى تفاوضي".

وأفادت بأن العسراوى وبيطار هما عضوان فى "الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية" التى انبثقت عن اجتماع لأطياف المعارضة السورية، السياسية والعسكرية، استضافته الرياض فى التاسع والعاشر من الشهر الحالي، وتضم نحو ثلاثين عضوا.

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