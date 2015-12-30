أخبار عاجلة

امرأة تمزق جسد زوجها بمساعدة شقيقها لأنه “بيشك فيها” -
ساويرس يوجه سؤلا هاما لكل من يهاجم الضربة الأمريكية -
الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج​ -
وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم -
ميناء بورسعيد السياحي يضع اللمسات الأخيرة لاستقبال 1280سائحًا..غدًا -
ضبط عامل تحرش بربة منزل في الطريق العام بأسيوط -
بالصور.. أسيوط تحتفل بيوم اليتيم بمشاركة 1000 طفل -
تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف -
رسمياً: مجلس الوزراء يحسم الجدل حول زيادة رواتب الموظفين 30% في يوليو القادم -
بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

دمشق تعتقل معارضين عضوين فى هيئة التفاوض فى الرياض

Google+ Print
دمشق تعتقل معارضين عضوين فى هيئة التفاوض فى الرياض دمشق تعتقل معارضين عضوين فى هيئة التفاوض فى الرياض

>اعتقلت السلطات السورية الأربعاء اثنين من اعضاء هيئة التنسيق الوطنية عند الحدود مع لبنان، أثناء توجههما إلى الرياض للمشاركة فى اجتماع تعقده الهيئة العليا للتفاوض المنبثقة عن اجتماع المعارضة الأخير، وفق ما أكد أحد زملائهم.

وقال يحيى عزيز أمين سر هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، أبرز مكونات معارضة الداخل المقبولة من النظام، لوكالة فرانس برس "أوقفت السلطات السورية اليوم الزميلين أحمد العسراوى ومنير بيطار عند نقطة الحدود السورية اللبنانية خلال توجههما لحضور اجتماع الهيئة العليا للتفاوض فى الرياض، وتم اقتيادهما إلى جهة مجهولة".

ووصف عزيز اعتقالهما بـ"الإجراء غير الطبيعى ممن يريد الحل السياسي" معتبرا أن "من يريد الحل السياسى لا يقدم على هذا العمل"، وأدانت هيئة التنسيق فى بيان اصدرته الأربعاء اعتقالهما، مطالبة "بالإفراج الفورى عنهما"، ورأت أن "هذا الإجراء التعسفى يتعارض مع الجهود السياسية التى يدفع بها المجتمع الدولى ومجموعة العمل الدولية وتقويضاً لقرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015 لإنجاز حل سياسى تفاوضي".

وأفادت بأن العسراوى وبيطار هما عضوان فى "الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية" التى انبثقت عن اجتماع لأطياف المعارضة السورية، السياسية والعسكرية، استضافته الرياض فى التاسع والعاشر من الشهر الحالي، وتضم نحو ثلاثين عضوا.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365