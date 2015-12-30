اللى اختشوا ماتوا.. "الترابين" يطلب تعويضات بالملايين من مصر وإسرائيل

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الجاسوس الإسرائيلى عودة الترابين، الذى كان مسجونا فى مصر منذ 15 عاما بتهمة التجسس لصالح تل أبيب، يطالب بتعويضات بالملايين من مصر وإسرائيل على السنوات التى قضاها فى السجن بزعم أنه تم سجنه دون سبب.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن الترابين الذى أخلى سبيله مؤخرا ضمن صفقة تبادل سجناء مصريين، يتقدم بدعوى تعويض ضد الحكومة الإسرائيلية، لأنها أهملته عندما كان مسجونا طوال سنوات فى السجن المصرى ولم تُخصص لعائلته أية مخصصات مالية، فى الوقت الذى كانت تدفع فيه حوالى 10 آلاف شيكل شهريا لعائلة الجاسوس السابق عزام عزام، مع أنه مكث فى السجن نصف المدة التى مكثها ترابين.

وأشارت معاريف، إلى أن الترابين تم القبض عليه فى مصر عام 2000 وهو يعبر الحدود إلى سيناء، وزعم عقب إلقاء القبض عليه، أنه كان ذاهبًا إلى مصر لزيارة شقيقته، وتم رفض كل الطلبات التى تقدمت بها الحكومة الإسرائيلية لإطلاق سراحه وقضى كل فترة عقوبته بسجن طرة جنوب القاهرة.

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