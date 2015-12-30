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صورة مقتل شيماء الصباغ لإسلام أسامة تفوز بالمركز الأول بمسابقة "شوكان"

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صورة مقتل شيماء الصباغ لإسلام أسامة تفوز بالمركز الأول بمسابقة "شوكان" صورة مقتل شيماء الصباغ لإسلام أسامة تفوز بالمركز الأول بمسابقة "شوكان"
فازت صورة الزميل إسلام أسامة، المصور الصحفى بجريدة "اليوم السابع"، بالمركز الأول وصورة العام فى مسابقة "شوكان" لأفضل صورة فى عام 2015.

وفازت بالمركز الثانى المصورة الصحفية جهاد حمدى، والمركز الثالث المصور الصحفى بلال دردير، والمركز الرابع مناصفة بين المصورين الصحفيين السيد الباز من جريدة المصرى اليوم وسامح أبو الحسن من جريدة التحرير، وحصل على المركز الخامس المصور الصحفى بلال وجدى.

صورة الزميل إسلام أسامة، إلتقطها للشهيدة شيماء الصباغ لحظة استشهادها بميدان طلعت حرب، ولقيت حفاوة كبيرة وانتشرت بمواقع التواصل الاجتماعى وتم الاستعانة بها خلال كافة الوقفات الاحتجاجية بعد وفاة شيماء.

يشار إلى أن مسابقة شوكان للتصوير الصحفى، دخلت مرحلتها الأخيرة باختيار القائمة القصيرة لأقوى الصور الصحفية فى خلال عام 2015.

وتقام المسابقة، التى حملت اسم المصور المعتقل محمود أبوزيد شوكان، بالتعاون مع حملة Freedom for Shawkan وصفحة Egypt Press Photo ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين.

وتكونت لجنة التحكيم من حسام دياب ومجدى إبراهيم وخالد دسوقى، ومصعب الشامى وإيمان هلال.

1- المركز الأول والفائز بصورة العام فى مسابقة شوكان للتصوير الصحفى إسلام أسامة عن صورة مقتل شيماء الصباغ على يد قوات الأمن بميدان طلعت حرب.

اليوم السابع -12 -2015

2- المركز الثانى المصورة/ جهاد حمدى عن صورة احتفالات جمهور نادى الزمالك بفوز فريقهم بدرع الدورى.
>اليوم السابع -12 -2015

3- المركز الثالث المصور/ بلال دردير عن صورة النظرة الأخيرة لطفل قتل أثناء تظاهرة لإحياء ذكرى 25 يناير.
>اليوم السابع -12 -2015

4- المركز الرابع (مناصفة) للمصور/ السيد الباز عن صورة إنهيار زوجة المقدم مصطفى الوتيدى وهى تحمل نعشه فى الدقهلية، وسامح أبو الحسن عن صورة بكاء إسراء الطويل أثناء جلسة تجديد حبسها.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

5- المركز الخامس للمصور/ بلال وجدى عن صورة مقتل أحد المتظاهرين بناهيا أثناء فض مظاهرات أول أيام عيد الأضحى.
>اليوم السابع -12 -2015
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