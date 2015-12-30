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الأحد المقبل.. وزير التعليم العالى يجتمع مع اتحاد طلاب مصر المنتخب

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الأحد المقبل.. وزير التعليم العالى يجتمع مع اتحاد طلاب مصر المنتخب الأحد المقبل.. وزير التعليم العالى يجتمع مع اتحاد طلاب مصر المنتخب
يعقد الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى، اجتماعا مع اتحاد طلاب ، الأحد المقبل، للوقوف على أخر المستجدات فيما يخص القضية المرفوعة لبطلان الانتخابات وقرار اللجنة بإعادة انتخابات رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب مصر، لوجود أخطاء إجرائية بانتخابات جامعة الزقازيق.

وقال عبد الله أنور، رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، لليوم السابع ، إن الطلاب لن يصمتوا كثيرا على حقوقهم وأن هناك نية للتصعيد واللجوء للقضاء بعد قرار الإعادة وقبول الطعن الخاص بنائب رئيس اتحاد جامعة الزقازيق، مشيرا إلى أن معظم الاتحادات تقف صفا واحدا فى مواجهة هذا القرار.

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مصر 365

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