بالصور.. محافظ البحيرة يفتتح مركز شباب صفط الحرية بعد تطويره

افتتح اليوم الأربعاء، الدكتور محمد سلطان ـ محافظ البحيرة ترافقه المهندسة نادية عبده نائب المحافظ المبنى الإدارى وملعب النجيل الصناعى بمركز شباب صفط الحرية، التابع لمركز إيتاى البارود بتكلفة 2 مليون جنيه.

يضم مركز الشباب مبنى إداريًا، وغرفة حاسب آلى، ومكتبة، و3 صالات للنشاط والأجهزة الرياضية ومكتبا إداريا، وغرفة خلع ملابس، بالإضافة إلى ملعب خماسى من النجيل الصناعى بمساحة 1358 مترا مربعا، وجارٍ إنشاء حديقة أطفال وأماكن خاصة للأسر والعائلات فى المساحة الواقعة بين الملعب والمبنى الإدارى بالإضافة إلى ملعب كرة قدم سباعى بجوار الملعب الخماسى وذلك لإتاحة الفرصة أمام شباب القرية وتوابعها فى ممارسة الأنشطة الرياضية والفنية والاجتماعية والدينية.

وفى هذا السياق قام محافظ البحيرة بجولة تفقدية داخل مستشفى التكامل ووحدة صحة الأسرة بالقرية وإلتقى بأهالى القرية وإستمع إلى مطالبهم وإحتياجاتهم ووجه بعمل المقايسة اللازمة وحصر التالف بمستشفى التكامل تمهيدا لاعادة تشغيلها بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة لخدمة أهالى القرية كما شدد على تكثيف أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة بالشوارع الرئيسية ومدخل القرية وزراعتها بالأشجار .

رافق المحافظ فى الجولة خالد أبو الريش وكيل وزارة الشباب والرياضة وإبراهيم صالح – رئيس مدينة إيتاى البارود، والدكتور وحيد قنديل رئيس مركز شباب صفط الحرية، وفتحى عبد اللطيف جودة عضو مجلس إدارة المركز.



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