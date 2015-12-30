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الإفراج عن 14 محتجزا أمنيا من أبناء "شمال سيناء"

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الإفراج عن 14 محتجزا أمنيا من أبناء "شمال سيناء" الإفراج عن 14 محتجزا أمنيا من أبناء "شمال سيناء"
أعلنت مصادر مطلعة بشمال سيناء اليوم، أنه تم الإفراج عن 14 محتجزا أمنيا، من أبناء شمال سيناء، وخرجوا من أماكن احتجازهم بالإسماعيلية، بعد أن تم التأكد من عدم ضلوعهم فى أعمال عنف.

من جانبه قال الشيخ عارف أبو عكر أحد الرموز القبلية بشمال سيناء ومتبنى ملف الإفراج عن المحتجزين، إنه وعددا من زملائه الرموز القبلية وأعضاء المجموعة البرلمانية بشمال سيناء، قدموا التماسات للقيادات الأمنية بأسماء أشخاص محتجزين أمنيا، وهم غير ضالعين فى أعمال عنف، ولا توجد لهم اتهامات محددة، وبعد التأكد من ذلك تم الإفراج عن هذه الدفعة، وجار الإفراج عن دفعة أخرى ستعلن خلال أيام.

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مصر 365