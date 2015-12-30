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إنهاء خصومة ثأرية بين ابناء عمومة فى أسيوط

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إنهاء خصومة ثأرية بين ابناء عمومة فى أسيوط إنهاء خصومة ثأرية بين ابناء عمومة فى أسيوط
أشرفت الأجهزة الأمنية بأسيوط بمشاركة لجنة المصالحات وبيت العائلة، اليوم، على الصلح بين أبناء العمومة التابعين لعائلة (البحريين ) بقرية عنك دائرة مركز القوصية .

بدأت مراسم الصلح - الذى أقيم فى سرادق كبير - بتلاوه آيات من الذكر الحكيم أعقبها كلمة للواء عبد الرحيم شحاتة نائب مدير الامن وكلمة للدكتور عبد الرؤف المغربى وكيل وزارة الاوقاف السابق حث فيها الجميع على نبذ العنف والخلافات، وإذكاء روح العفو كما تحدث النائب راشد ألو العيون والقس صموئيل، وقدم شقيق القاتل الكفن، وأقسم الجميع على نبذ الخلافات والعفو.

بدأت الخصومة فى 2011 بسبب خلافات بين أولاد العمومة نتج عنها مقتل" محمد .ع" وتشكلت لجنة صلح من ابناء العمومة ضمت كلا من " جمال محمود عبد الجليل وأحمد كمال عبد الرحيم وكمال محمود عبد الجليل ومحمود عبد الغفار عبد الحميد وابراهيم عبد الغفار عبد الحميد وعبد الباسط عبد الرحيم ".
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