بالفيديو وضعت معجون الاسنان على اظافرى وكانت النتيجة مذهلة

شاهدت فيديو عن فوائد معجون الاسنان وحاولت تطبيقها على اقرب شئى لدى فلم اجد غير اظافرى .

جربت وضع القليل من معجون الأسنان حيث اعانى من تشقق سريع لهم وايضا اللون الباهت غير البراق الذي يجبرنى دائما إلى استخدام الملمعات والتى تعوق الوضوء ، حيث يعلم الكثير ان الوضوء يستلزم ان تكون الاظافر خالية من اى عائق أو فاصل بينهم وبين وصول الماء اليهم ولذا كنت اضطر لوضع الملمع عديم اللون في ايام معينة ومحددة باوقات الوضوء ..

حيث تعرفت منه على ان فائدة معجون الاسنان الذي يحتوى في تكوينه بعض المواد التي تفيد الاظافر وقد كانت التجربة ،

الطريقة

وضعت القليل من معجون الأسنان على فرشاة قديمة كما بالصورة ، ومن ثم عملت على دعك الأظافر بخفة وبحركة دائرية لمدة دقيقة لكل ظفر على حدة، ولاحظت أن الأظافر قد باتت أكثر بياضاً واكثر بريقا ومع الاستخدام المتواصل قلت التشققات وعادات اظافرى إلى ما كانت عليه قديما من جمال ولمعان،

فمعجون الأسنان من أفضل المستحضرات التي تعمل على تبييض وتنظيف الأظافر وإعادة جمالها مرة أخرى. وليس فقط هذا بل هناك استخدامات اخرى لمعجون الاسنان قد تصل لاكثر من 15 استخدام اخر ،

منها تلميع الاحذية الجلدية السوداء

لإزاله الخدوش شاشة الهاتف

وتنظيف اسطونات الدى فى دى، تلميع الزجاج المخدوش حيث يقلل من الخدوش واستخدامات اخرى كثيرة ومن مبدء فيد واستفيد احببت ان اقدم لك هذا المقال لعله يعجبكم

شبكةعيونالإخبارية

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