شريف مدكور يكشف تفاصيل برنامجه الجديد «كلام خفيف» على نجوم إف إم

كتبت: إنجي لطفي

كشف الإعلامي شريف مدكور، عن تفاصيل أولى حلقات برنامجه الجديد “كلام خفيف مع شريف” على “نجوم إف إم”، والمقرر بثه 4 يناير المقبل ويذاع في تمام الساعة الثالثة حتي الخامسة مساءًا.

وقال مدكور، في تصريح خاص لوكالة “أونا”، إن حلقة البرنامج مكونة من 3 فقرات، حيث تتضمن الفقرة الأولي الحديث عن مصر ما قبل الفراعنة والتاريخ والطبيعة الحياتية لهم من خلال استضافة جلادس الحداد مرشدة سياحية.

وأضاف، أن الفقرة الثانية تتضمن فقرة عن أكلة جديدة، أما الفقرة الثالثة فستكون ضيفتها هالة عمر خبيرة الأبراج لتتحدث عن توقعاتها لجميع الأبراج، مؤكدا أن استضافتها تأتي بالتزامن مع بداية انطلاق البرنامج في عام 2016.

وأعرب مدكور، عن سعادته بانضمامه لإذاعة “نجوم إف إم”، بقوله: “سعيد بتألق المحطة وحرصها الدائم علي الارتقاء بالذوق العام”.