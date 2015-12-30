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الدخلية يحافظ على سجله الخالي من الهزائم و المحلة يتعادل مع الجيش

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الدخلية يحافظ على سجله الخالي من الهزائم و المحلة يتعادل مع الجيش الدخلية يحافظ على سجله الخالي من الهزائم و المحلة يتعادل مع الجيش

أرشيفية

خطف الداخلية تعادلا مع اتحاد الشرطة في الجولة الـ11 من الدوري المصري، ليحافظ على سجله خاليا من الخسارة في الموسم الجاري.

افتتح محمد أجوجو التسجيل للشرطة في الدقيقة 59 من كرة عرضية قابلها برأسية سكنت الشباك، وتعادل محمد ماجد أونوش للداخلية في الدقيقة 71 بهدف رائع، بعدما راوغ رقيبه وخدع الحارس عصام سعد بتسديدة سكنت الشباك.

ورفع الداخلية رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني في جدول الترتيب متخلفا عن المتصدر للمقاصة بفارق الأهداف، وبات رصيد الشرطة 6 نقاط مستمرا في المركز الـ16.

فشل غزل المحلة في تحقيق الفوز للمباراة الـ11 على التوالي أمام ضيفه طلائع الجيش الذي أنهى المباراة بتسعة لاعبين.

وباغت المحلة ضيفه في الدقيقة الثانية بهدف سجله محمد يحيى بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك عماد السيد، وصارت ظروف الجيش في المباراة أصعب بعد طرد محمد أشرف في الدقيقة 26 ومحمد هاشم بعد ربع ساعة من بداية الشوط الثاني ليكمل فريق طارق يحيى المباراة بـ9 لاعبين.

وعكس كل التوقعات،استطاع عاصم صلاح خطف التعادل للجيش في الدقيقة 65 من ضربة حرة رائعة، ورغم ضغط أصحاب الأرض فيما تبقى من اللقاء إلا أنهم فشلوا في تحقيق الفوز، وبتلك النتيجة يتأزم موقف المحلة في المركز الـ17 بـ4 نقاط ويبقى الجيش عاشرا بـ13 نقطة.

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